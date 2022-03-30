رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزير الثقافة إشكاليات دعاوى الوزارة المقدمة للمحاكم

2022/03/30 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي

فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع وزير

الثقافة حسن ناظم إشكاليات الدعاوى

المقدمة من قبل الوزارة للمحاكم.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "رئيس م

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