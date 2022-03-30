لرفض الاساءة للمرجع السيستاني وتمرير ريبر.. تظاهرات وسط العاصمة بغداد (صور)

2022/03/30 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء، بخروج تظاهرة في ساحة التحرير ترفض الإساءة للمرجعية وتولي مرشح الديمقرطي رئاسة الجمهورية.وقال مراسلنا ان "ساحة التحرير وسط بخدادا شهدت اليوم خروج تظاهرة رافضة الإساءة للمرجعية وتولي مرشح الحزب الديمقرطي الكردستاني (ريبر احمد) لرئاسة الجمهورية".

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