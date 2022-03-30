كركوك تعطل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة الآشورية

2022/03/30 | 11:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قرّرت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للمكون المسيحي بمناسبة رأس السنة البابلية.

و"أكيتو"، أو رأس السنة الآشورية البابلية، هو أقدم عيد في تاريخ البشرية، ويحتفل به حتى يومنا هذا.

وقالت إدارة كركوك في وثيقة اطلع "ألترا عراق"، على نسخة منها، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في دوائر المحافظة للمكون المسيحي (الكلدآشوريين)".

وأضاف أنّ "القرار جاء بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو)".

ويطلق على هذا الاحتفال اسم عيد "أكيتو"، وهي كلمة سومرية تعني البداية أو العتبة، في إشارة إلى انطلاق السنة الجديدة.

وكانت الشعوب القديمة في منطقة بلاد الرافدين وسوريا، تحتفل بحسب دورة الطبيعة، بأعياد الحصاد والزرع.

ويختلف المؤرخون حول معنى كلمة أكيتو الدقيق، وقد فسرها الباحث العراقي، خزعل الماجدي، بأنها تعني تقريب الماء من الأرض، فيما يفسرها آخرون بأنها بذر القمح.

وبحسب موسوعة بريتانيكا، كان عيد أكيتو في الحضارة البابلية، عيداً للزرع وتحضير التربة للبذور والسقي.

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