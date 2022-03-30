الرئيس السيسي: المرأةُ المصرية … مفتاحُ حياة - فاطمة ناعوت

2022/03/30 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت إذا أردتَ ان تحكمَ على مستوى التحضُّر في مجتمع ما، انظر إلى مكانة المرأة في ذلك المجتمع.



فإن كانت المرأةُ مُكرّمةٌ عاليةَ الشأن رافعةَ الرأس، فهذا مجتمعٌ راق مشرقٌ ومتحضرٌ، وإن كانت كسيرةَ النفس مصدوعةَ الروح ينظرُ إليها مجتمعُها بوصفها الأقلَّ شأنًا الأهونَ مكانةً، فاعلمْ أن هذا المجتمع مظلمٌ هزيلٌ مصدوعٌ مكتوبٌ عليه ألا يعلو شأنُه أبدًا.



لهذا نشكرُ اللهَ على هديته العظيمة لنا أن منحنا رئيسًا ......





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