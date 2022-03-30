الأمم المتحدة: أكثر من أربعة ملايين أوكراني فرّوا من الحرب

2022/03/30 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

فر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من بلدهم هربا من الحرب التي تشنها روسيا، حسبما أظهرت أرقام الأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4,019,287 أوكراني فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم منذ الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، وأكثر من مليونين و300 ألف منهم توجهوا غربا إلى بولندا.

المصدر: AFP

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