الإعلام الأمني: العثور على عجلة تحتوي متفجرات في صلاح الدين

2022/03/30 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأربعاء، العثور على عجلة تحتوي متفجرات مع الساعات الاولى لانطلاق الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، انه في الساعات الأولى لانطلاق الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة، عثرت القطعات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين على عجلة تحتوي مواد متفجرة.

وأضاف البيان ان العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى أن العناصر الإرهابية كانت تنوي استخدام هذه المواد المضبوطة في عملياتها الإرهابية.

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