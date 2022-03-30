نائب مستقل: دخول لجلسة اليوم مشروط

2022/03/30 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب المستقل حسين السعبري اليوم الاربعاء، ان دخولنا لجلسة البرلمان مشروط.وقال السعبري لوكالة “ايرث نيوز” ان “موقفنا اليوم موحد مع مجموعة من النواب المستقلين الاخرين” مبينا اننا “اذا دخلنا للجلسة فيكون دخولنا مشروط بان نمكن المعارضة من مناصب هيئة الرئاسة ورئاسة اللجان”.واضاف “اذا لم ندخل ايضا فلدينا اسبابنا وهي شفافة […]

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