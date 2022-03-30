"حضارة غامضة".. "أقدم مرصد شمسي" في الأميركيتين يثير حيرة العلماء

2022/03/30 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل وقت طويل من وصول "الإنكا" إلى السلطة في بيرو، واحتفالهم بإله الشمس، كانت هناك "حضارة غير معروفة" بنت أول مرصد فلكي معروف في الأميركيتين، وفقا لموقع "سينس أليرت".

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