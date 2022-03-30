"مختار" يمازح عامل بناء ويرديه قتيلاً في الحال !

2022/03/30 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بمقتل

شاب على يد شخص آخر عن طريق الخطأ وذلك

في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن شخصا يعمل مختار في

منطقة الدورة جنوبي بغداد أقدم على

اطلاق النار على عامل بناء من سلاح نو

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