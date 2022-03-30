قتلوا الوطن وأحيوا الصفقات !!

2022/03/30 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

يخرج لك أحمد الجبوري الشهير بأبو مازن،

القائد العام لحركة الإصلاح الجديد في

العراق ببيان يرفض فيه الجلوس تحت قبة

البرلمان، وتشكيل حكومة دون أن يستلم

"المالات"، فيما يصر مثنى السامرائي

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