المسلماوي يكشف عن محاور اجتماع قيادات الإطار التنسيقي في منزل العامري

2022/03/30 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، اليوم الاربعاء، عن محاور اجتماع قيادات الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري.وقال المسلماوي لوكالة ايرث نيوز، إن “المحاور التي يتم نقاشها في اجتماع منزل العامري من قبل قيادات الاطار هي الحلول الممكنة لحل الانسداد السياسي والتحول الى الانفراج السياسي وبالتالي اولى […]

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