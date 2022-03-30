نائب مستقل يكشف عن شروط سلمها للتحالف الثلاثي مقابل حضور جلسة اليوم

2022/03/30 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الاربعاء، عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال السعبري ( لبغداد اليوم)، ان "الجلسة المقبل التي ستعقد بين تاريخ الثالث من شهر نيسان المقبل إلى تاريخ السادس من ذات الشهر ستكون كفيلة بوصول الفرقاء السياسيين إلى تفاهم وإنهاء كامل للانسداد السياسي"، مسبتعدا "اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

واضاف ان "20 نائبا لهم موقف من جلسة اليوم ورغم اننا لم نعلن نحن العشرين الحضور من عدمه لكننا نريد تنفيذ النقاط التي تم تقديمها للتحالف الثلاثي التي لم يرد الجواب عليها إلى الآن وهي نقاط ان نفذت فستكون كفيلة بالحضور لبعض النواب المستقلين"، موضحا ان "جميع الأمور مطروحة ولم يتم حسم الأمور إلى الآن".

وتابع ان "الموقف النهائي سيتضح بالجلسة والكاميرات ستكون شاهدة على حضورنا من عدمه"، مبينا ان "المفاوضات لانهاء الانسداد السياسي كانت مقررة قبل جلسة اليوم لكنها أجلت بعد الجلسة التي من المتوقع عدم اكتمال نصابها".

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