الأنواء تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الغد

2022/03/30 | 12:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توقعت هيئة الأنواء الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في محافظات العراق بدءًا من الغد.

وقال بيان للهيئة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحوًا في المنطقة الوسطى بينما سيكون غائمًا جزئيًا في المنطقة الشمالية وصحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعًا قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في الجزء الشمالي للبلاد".

وأضاف البيان أنّ "طقس يوم الجمعة سيكون صحوًا مع بعض القطع من الغيوم في عموم مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وسترتفع قليلًا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وبيّن أنّ "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوًا في المنطقتي الوسطى والجنوبية ومصحوبًا ببعض الغيوم في المنطقة الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم مناطق البلاد".

ولفت إلى أنّ "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون صحوًا مع بعض الغيوم مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة بعموم مناطق البلاد".

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