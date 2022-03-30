انطلاق عصر جديد مع بداية بث قناة CNN+.. شاهد أول انطلاقة للشبكة قبل 42 عامًا

2022/03/30 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم إطلاق قناة CNN+، انضم مذيعا CNN، ديفيد والكر ولويس هارت، اللذان قدما أول نشرة أخبار على القناة، إلى المذيع بريان ستلتر في برنامج Reliable Sources Daily للحديث عن العصر الجديد على شبكة CNN، حيث كانت البداية بانطلاق بث الشبكة في الأول من شهر يونيو/حزيران عام 1980.وبذلك يكون قد مضى على انطلاقتها الأولى 42 عامًا، والتي أسسها تيد تيرنر لتكون منصة للإعلام في أمريكا والعالم.

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