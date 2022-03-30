قيادي بالاطار: تداعيات جلسة اليوم سترسم ملامح المرحلة المقبلة

2022/03/30 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، الاربعاء، أن تداعيات جلسة اليوم سترسم ملامح المرحلة القادمة في المشهد السياسي العراقي.وقال الكريطي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جلسة اليوم لن تمضي بدون الاطار التنسيقي ولن يتمكن التحالف الثلاثي من تحقيق النصاب الدستوري لدعم مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية وهي ستكون بذات النتائج لجلسة السبت الماضي”.[…]

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