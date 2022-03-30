2022/03/30 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت مديرية بلدية البصرة اليوم الاربعاء، كتابا الى نقابتي الاطباء و الصيادلة بضرورة توجيه منتسبيهم من الأطباء والصيادلة والمختبرات الطبية برفع اعلاناتهم من شوارع مركز المحافظة نظرا لعرقلة مرور السابلة والتلوث البصري، خلال أسبوع من تاريخ اصدار الكتاب.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



بلدية البصرة توجه برفع اعلانات الاطباء والصيادلة من شوارع المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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