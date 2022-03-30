رغم التعهدات الروسية.. تشيرنيهيف تعرضت

2022/03/30 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا لقصف "طوال الليل" كما أعلن حاكم المدينة رغم اعلان موسكو الثلاثاء انها ستقلص نشاطها العسكري في هذه المنطقة.

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