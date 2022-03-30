الإطار التنسيقي يحدد خيارات للخروج من

2022/03/30 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نائبان عن الإطار التنسيقي، اليوم

الأربعاء، خيارات قالا عنها إنها "تسهم"

بالخروج من الانسداد السياسي والأزمة

الحاصلة في البلاد.

ويضم الإطار التنسيقي كل من "تحالف

الفتح، وائتلاف دولة القانون، وتحال

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