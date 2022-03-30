النظام السياسي في العراق وإعادة مفاهيم صدام الخطيرة إلى الأذهان !!

2022/03/30 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عصام الياسري

في ممارساته وتفسيراته الديماغوغية،

يبدو ان النظام السياسي في العراق يعيد

إلى الأذهان من جديد: رأيان خطيران كان

قد اثارهما الدكتاتور صدام أبان حكمه

أحدهما، قديم، يتعلق بمستقبل كيانه

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