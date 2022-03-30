2022/03/30 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كما ليس هناك عرس من دون عريس، ولا حفلة

زفاف من دون "هلاهل" تطلق من أفواه

النسوة، فأن البعض من نوابنا أثبت لنا

مرة أخرى أن مجلس النواب يمكن أن نطلق

عليه أي صفة سوى الصفة الوحيدة التي لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلاهل النائبات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلاهل النائبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).