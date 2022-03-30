ألمانيا تفعّل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز

2022/03/30 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فعّلت ألمانيا ،اليوم الأربعاء، المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية كما أعلن وزير الاقتصاد.

وقال الوزير روبرت هابيك إن “خلية أزمة شكلت الآن ضمن الوزارة” للاشراف على الوضع فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.

وأضاف أن هذه الخطة الطارئة تشمل ثلاثة مستويات إنذار وفي هذه المرحلة “امن الإمدادات” بالغاز تضمنه ألمانيا.

وقال الوزير إن الخزانات ممتلئة حاليا بنسبة 25% مشيرا الى ان وقف التسليم ستكون له “تداعيات خطيرة” لكن ألمانيا “ستتمكن من مواجهتها”.

وتابع أن “الغاز والنفط يصلان حاليا وفقا للطلبيات” و”الاجراء المتخذ اليوم هو مسألة وقائية”.

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