بحجة المزاح.. مختار منطقة يقتل عامل بناء ببندقية 'صيد' في بغداد

2022/03/30 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم رجل يعمل مختار، اليوم الاربعاء، على قتل عامل بناء بحجة المزاح ببندقية صيد في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "شخصا يعمل مختار في منطقة الدورة، أقدم على إطلاق النار على عامل بناء من سلاح نوع بندقية صيد بحجة المزاح ما أسفر عن مقتل الشاب".

واضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت المختار".

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