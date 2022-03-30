2022/03/30 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي، أنه سيتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الإدارة، لمناقشة أسباب ضياع حلم المونديال.

وضاع حلم تأهل العراق للمونديال، بعدما أنهى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ونافس العراق على بلوغ الملحق الآسيوي، لكنه تعادل اليوم الثلاثاء مع سوريا بنتيجة 1-1، مع فوز الإمارات على كوريا الجنوبية.

وقال يونس في تصريحات صحفية “سنعقد جلسة استثنائية بعد العودة إلى بغداد، لبحث أسباب الإقصاء”.

وأضاف “سنعمل على بناء منتخب جديد يتمتع بالقوة ويعيد مكانة الكرة العراقية، والتخطيط لحصد الألقاب وبلوغ المونديال”.

ونوه “المجلس الحالي تسلم مهمة الإشراف على المنتخب الوطني، بعد انقضاء نصف المشوار، الجميع يعرف أن الفريق كان في وضع سيئ”.

وأتم “عملنا على ترميم الفريق وفق الأدوات المتاحة، نبارك للإمارات على الوصول للملحق ومواجهة أستراليا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة استثنائية للمنخب العراقي لمناقشة الخروج المحبط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسة استثنائية للمنخب العراقي لمناقشة الخروج المحبط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).