وفد المنتخب الوطني يعود إلى بغداد مساء اليوم

2022/03/30 | 13:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعود وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، مساء اليوم الاربعاء إلى أرض الوطن.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد لـ”ايرث نيوز” إن “وفد المنتخب الوطني، سيعود إلى العاصمة بغداد مساء اليوم بعد اختتام مبارياته في تصفيات كأس العالم”.وبين أن “الوفد سيضم اللاعبين المحليين، أما اللاعبون المغتربون سيتجهون إلى أنديتهم مباشرة من دبي”.[…]

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