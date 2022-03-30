كسر الإرادات لن يؤدي لاستقرار العراق.. العامري يوجه رسالة للتحالف الثلاثي

2022/03/30 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري،

اليوم الأربعاء، التحالف الثلاثي

-انقاذ وطن- إلى حوار لحل المشاكل

العالقة، والتي تسببت بعرقلة تشكيل

الحكومة العراقية وتسمية رئيس

للجمهورية.

وقال العامري في حديث لل

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