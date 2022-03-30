من اجل التوازن !!

2022/03/30 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في مثل هذه الأيام حيث تم انتخاب مثنى

السامرائي ليمثل النزاهة في البرلمان،

وفي هذه الساعات التي ينتظر فيها

المواطن أن ينتبه له الساسة وينشغلوا

بمعاناته بدلاً من معركة الكراسي، خرج

علينا

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