الإطاحة بإرهابي خطير في بغداد

2022/03/30 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأربعاء، القبض على إرهابي خطير ينتمي

لما يسمى بـ"ولاية الفلوجة" التابعة

لعصابات داعش.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "المديرية العامة للأمن

والانضب

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