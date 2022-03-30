محافظ صلاح الدين يتنازل عن دعوى التشهير ضد ناشط مدني

2022/03/30 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر يزيد الحسون من أبرز الناشطين المدنيين والسياسيين في صلاح الدين عُرف عنه مناؤته للحكومة الاتحادية بشكل عام والحكومة المحلية في محافظته بشكل خاص.

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