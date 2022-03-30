كركوك تعلن إنجاز مجسّر سيقلّل من الزخم المروريّ بالمحافظة

2022/03/30 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة طرق وجسور كركوك، اليوم الأربعاء، عن إنجاز مجسر يقلّل من الزخم المروري في المحافظة.

وقال مدير طرق وجسور كركوك قاسم حمزة البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "كركوك سجلت اليوم إنجازاً كبيراً في مسيرة البناء والإعمار، ألا وهو إكمال مجسَّر التقاطع الحولي الذي يقع في نهاية الطريق الرابط مع نفق المحافظة بعد الانتهاء من إنارته ليكون جاهزاً للافتتاح".

وأضاف البياتي، أن "هذا الطريق سيخفف الكثير عن كاهل المواطن المقبل من المحافظات أوالأقضية أوالنواحي الجنوبية في المحافظة، لاسيما طلاب جامعة كركوك، والتنقل بسلاسة من الجزء الجنوبي إلى وسط كركوك".

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