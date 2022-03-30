ارتفاع منسوب مياه بحر الصين الجنوبي مطلع القرن العشرين بمقدار 150 ملم

2022/03/30 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف خبراء المعهد الإقليمي لعلوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أن مستوى المياه في بحر الصين الجنوبي ارتفع منذ عام 1900 وإلى الآن 150 ملليمترا.ووفقا لصحيفة China Daily، توصل العلماء إلى هذا وفقا نتائج دراستهم لخصائص نمو وتطور الشعاب المرجانية.فحساباتهم تقول كان ارتفاع مستوى المياه 0.73 ملم سنويا،خلال الفترة من عام 1850 ولغاية […]

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