محافظ صلاح الدين يتنازل عن الدعوى ضد الناشط المحكوم بالسجن يزيد الحسون

2022/03/30 | 13:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبر، يوم الأربعاء 30 آذار/مارس 2022، التنازل عن دعوته ضد الناشط يزيد الحسون.

حكم على الحسون بسبب حديثه عن صفقة فساد تخص تجهيز حاويات بمبلغ 10 مليارات و460 مليونًا تعاقد عليها المحافظ

وقال المحافظ في بيان تابعه "ألترا عراق"، إنه "بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ونزولًا عند رغبة رئيس البرلمان والأخوة أعضاء حركة امتداد من أعضاء مجلس النواب وتكريمًا لعشيرة شمر الأصيلة أعلن عن تنازلي عن المتهم يزيد حسون الشمري من منطلق الحرص الأبوي على كل أبناء المحافظة".

وأضاف: "هذا ما سيزيدنا قوة في الحافظ على حقوق المحافظة المستقبلية والاستمرار بمكافحة الفساد".

وكانت محكمة تكريت بمحافظة صلاح الدين قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الناشط المدني "يزيد الحسون" بتهمة التشهير بمحافظ صلاح الدين.

وحكم على يزيد الحسون بسبب حديثه عن صفقة فساد تخص تجهيز حاويات بمبلغ 10 مليارات و460 مليونًا تعاقد عليها المحافظ.

ويشغل عمار الجبر منصب محافظ صلاح الدين، وهو أحد أعضاء حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وعلم "ألترا عراق" أن الناشط جرى إيداعه في السجن بعد منتصف ظهيرة الأربعاء 23 آذار/مارس 2022.

وقال الحسون في آخر منشور له على صفحته في فيسبوك رصده "ألترا عراق"، إنه حُكم "ثلاثة أشهر ولم يتنازل عن قضيته"، وأضاف: "هذا فخر لي أن يحكمني الفاسدون".

وانتقد ناشدون الحكم على الناشط يزيد الحسون بالسجن لثلاثة اشهر "بتهمة التشهير".

وزار وفد نيابي من حركة امتداد برئاسة علاء الركابي، يوم الثلاثاء 29 آذار/مارس 2022، محافظة صلاح الدين، لمتابعة ملف الناشط المسجون.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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