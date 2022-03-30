كيف يبدو أداء الدول العربية على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022؟ إليكم التصنيف

2022/03/30 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج"، الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة، يقيس تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الاقتصادية والتقدم.

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