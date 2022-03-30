النهج الوطني: تشكيل حكومة شراكة هو السبيل للخروج من دائرة الصراع

2022/03/30 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد رئيس كتلة النهج الوطني احمد الربيعي، الأربعاء، أن كل الحوارات واللقاءات لم تصل إلى نقطة تفاهم حقيقي بين الاطار والتيار ، مبينا أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراع هو تشكيل حكومة شراكة وطنية.وقال الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لا مناص أمام التيار الصدري الا أن يتفق مع الإطار […]

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