2022/03/30 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود الفيلم الجورجي "برايتون الرابعة" قصة حلوة ومرة عن تفاني الأباء الفيلم الجورجي "برايتون الرابعة" للمخرج "ليفان كوجواشفيلي " الحائز على ثلاث جوائز في مهرجان تريبيكا السينمائي العام الماضي (بما في ذلك إيماءة أفضل ممثل إلى تيدياشفيلي غير المحترف وهو نفسه مصارع أولمبي للاتحاد السوفيتي في عامي 1972 و 1976) ، كوميديا تراجيدية تتسلل إليك خلسة قبل أن تصيبك بصدمة عاطفية في اللحظة الأخيرة .



ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلم الجورجي -برايتون الرابعة- قصة حلوة ومرة عن تفاني الأباء - علي المسعود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلم الجورجي -برايتون الرابعة- قصة حلوة ومرة عن تفاني الأباء - علي المسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).