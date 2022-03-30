سينما روي آندرشون* - محمد الفقي

2022/03/30 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الفقي محور أفلام المخرج السويدي الكبير روي آندرشون وعمودها الحامل هو حال الإنسانية التي باتت تفتقد للإنسانية، وحال الإنسان الذي صار بعيداً عن الآخرين، وعن نفسه أيضاً.



ورباعيته، التي تسمى أحياناً "رباعية الحياة"، هي أربعة أفلام متتالية، صنعها في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2019، وتصور الوضع الروحي والقيمي الذي وصل إليه إنسان اليوم.



مشاهدة هذه الرباعية تمنح المتفرج فرصة فريدة لخوض تجربة بصرية وفكرية غير ......





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