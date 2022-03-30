شذرات اقتصادية… أزمة الدولة أو الدولة في أزمة… - عائشة العلوي

2022/03/30 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_العلوي تحول في دور الدولة…لقد بات من المؤكد أن التحالفات والتكتلات الاقتصادية قد استولت على أهم جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث أصبح من الصعب الخروج من دائرة ما تطمح له اللوبيات الاقتصادية والمالية.



وذلك لسبب بسيط، وهو أن كل شيء يُحسب حسب المعادلة الرابح والخاسر، أي الزيادة في الربح بأقل الخسائر أو الكلفة.



بعد الأزمة الأخيرة، أصبحت معظم الدول في حيرة من أمرها نظرا ......





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