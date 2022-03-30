حقيقة فيديو

2022/03/30 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يصور تهافتا على شراء الزيت النباتي بأحد المتاجر الفرنسية في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد أبرز مصدريه.

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