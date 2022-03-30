الماليّة النيابيّة: قانون الأمن الغذائي سيوفّر 12 وجبة غذائيّة للمواطنين

2022/03/30 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصّار الحاج

أكَّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، اليوم الأربعاء، أنَّ قانون الأمن الغذائي سيوفِّر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينيَّة بدلاً من 10 وجبات، فيما أشارت إلى السعي لاتخاذ اجراءات جديدة لدعم شريحة الفقراء.

وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "خلال استضافة وزير الماليَّة في اللجنة الماليَّة النيابيَّة عَبَّرَ الوزير عن رغبته بتوزيع الأموال النقدية على الفئات المحتاجة من العراقيين"، مؤكداً، أنه "في السابق أخفق العمل بتوزيع الأموال المخصصة لدعم الفقراء عبر الرعاية الاجتماعية، ونصف الأموال لم تصل لمستحقيها وأعيدت الى الدولة".

واضاف، أن "تنفيذ مقترح توزيع العائدات المالية على بعض فئات الشعب بعيداً، وانما لحين الوصول لآلية لتوزيع الأموال"، لافتاً الى أنَّ "القانون المعروض على البرلمان (قانون الأمن الغذائي) سيوفر الأموال الكافية لتوزيع 12وجبة غذائية بين المواطنين بعدما كانت 10 وجبات مع وجبة اضافية في شهر رمضان".

واشار الى أن "لجنته تبحث عن وسائل أخرى لدعم شريحة الفقراء، وكذلك القطاع الزراعي من خلال دعم الفلَّاح".

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