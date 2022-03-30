2022/03/30 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gVxVvcdhwFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسط دعوات للالتزام بالمدد الدستورية.. ترقب حذر في أربيل يسبق التصويت على انتخاب رئيس_الجمهورية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وسط دعوات للالتزام بالمدد الدستورية.. ترقب حذر في أربيل يسبق التصويت على انتخاب رئيس_الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).