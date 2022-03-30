الآن.. جرس البرلمان يُقرع إيذاناً ببدء الجلسة ودعوة النواب لدخول قاعة الجلسة

2022/03/30 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء، ان جرس البرلمان يُقرع إيذاناً الان ببدء الجلسة ودعوة النواب لدخول قاعة الجلسة.وقال مراسلنا ان "جرس البرلمان يُقرع إيذاناً الان ببدء الجلسة ودعوة النواب لدخول قاعة الجلسة المقررة لاختيار رئيس الجمهورية".

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