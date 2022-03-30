للموسم الثالث على التوالي.. تأجيل خطة الاستزراع للموسم الصيفي بمحافظة عراقية

2022/03/30 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، اليوم الاربعاء، تأجيل خطة الاستزراع للموسم الصيفي الثالث على التوالي في المحافظة.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم): "في ضوء حجم الخزين المائي في بحيرة حمرين وبقية سدود ديالى المنخفضة وقلة معدلات هطول الامطار بات من المؤكد تأجيل خطة الاستزراع للموسم الصيفي لعدم إمكانية تامين مياه السقي للمناطق الزراعية".

واضاف الحيالي، ان "التأجيل هو لثالث موسم زراعي بشكل متتالي ويمثل انتكاسة لألاف الفلاحين الذين يعانون حاليا من اوضاع اقتصادية صعبة جدا خاصة وان الزراعة تمثل مصدر رزق نحو 50% من الايادي العاملة في المحافظة".

واشار الى "ضرورة الاسراع بأنصاف فلاحي ديالى من خلال اطلاق تعويضات مالية مؤقتة لهم لتجاوز الازمة الراهنة"، مؤكدا ان "القلق هو في خسارة اكثر من 50 الف دونم من البساتين اذا ما تفاقمت ازمة الجفاف ولم تنجح الجهات ذات العلاقة في تامين مياه السقي ولو في الحد الادنى خلال الصيف".

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