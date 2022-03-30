ثقة السعودية بروسيا.. إجابة عبدالعزيز بن سلمان في قمة الحكومات تثير تفاعلا على تويتر

2022/03/30 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، على سؤال حول سبب ثقة المملكة بروسيا رغم غزوها لأوكرانيا، تفاعلا على تويتر

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