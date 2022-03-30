ضبط ١٣ شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

2022/03/30 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط ١٣ شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قسم التحري ومكافحة التهريب قام بضبط ١٣ شاحنة محملة ( اطارات سيارات و خشب و معمل نايلون و محمل مواد إنشائية و مواد متنوعة اخرى)”.واضافت […]

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