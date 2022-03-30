دورة ميامي: مدفيديف على بُعد خطوة من استعادة صدارة التصنيف العالمي

2022/03/30 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات الروسي دانييل مدفيديف على بُعد فوز من استعادة صدارة التصنيف العالمي في كرة المضرب، بعد بلوغه الدور ربع النهائي من دورة ميامي للماسترز بفوزه على الاميركي يانسون بروكسبي 7-5، 6-1، فيما بلغت اليابانية ناومي أوساكا نصف النهائي بفوزها الساحق على الأميركية دانيال كولينز 6-2 و6-1.

وعاد وصيف أستراليا المفتوحة من تأخر 3-5 في المجموعة الاولى للفوز بعشرة أشواط من آخر 11 ويحسم المباراة بعد 80 دقيقة.

قال المصنف ثانيًا عالميًا بعد الفوز “لم يكن الامر سهلاً في البداية ولكنه عندما لم يترجم فرصتين للكسر، نجحت في إيجاد الزخم ولعبت أفضل وتفوقت عليه”.

ويلعب مدفيديف في ربع النهائي مع البولندي هوبرت هوركاش حامل اللقب الفائز على الجنوب إفريقي لويد هاريس 7-6 (7/3) و6-2.

وفي حال فوزه في المباراة المقبلة، سيعود الى صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط قبل أن يخسرها لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش مطلع الاسبوع الفائت بعد خروج مبكر من إنديان ويلز.

المصدر: AFP

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