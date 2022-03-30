الكرملين: لا نتائج “واعدة” ولا “تقدم” في المفاوضات الروسية-الأوكرانية

2022/03/30 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الكرملين ،اليوم الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء لم تفض الى نتائج “واعدة جدا” ولا أي “تقدم”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة الى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع، هناك الكثير من العمل لانجازه”.

المصدر: AFP

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