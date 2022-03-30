ريال مدريد يعلن عن إصابة مدربه كارلو انشيلوتي بفيروس كورونا

2022/03/30 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ريال مدريد الإسباني ،اليوم الأربعاء، عن إصابة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة المدرب المخضرم (62 عاماً) قبل مواجهات صعبة للميرينغي إذ يحلّ ضيفاً السبت على سلتا فيغو في الدوري الإسباني قبل أن يشدّ الرحال الأربعاء لملاقاة تشيلسي الإنكليزي في لندن ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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