اندلاع حريق كبير بسبب انفجار خزان مازوت شمال لبنان

2022/03/30 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، باندلاع حريق كبير في منطقة “جبل البداوي” في مدينة طرابلس اللبنانية، وذلك بسبب انفجار خزان مازوت داخل أحد المستودعات.وأشارت المعلومات إلى أن الحريق أدى إلى وقوع مجموعة من الإصابات فيما المعلومات غير دقيقة وغير نهائية بما يتعلق بسقوط ضحايا.ولم ترد اية انباء او تفاصيل حتى الان بخصوص […]

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