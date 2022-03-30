اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة لمناقشة أسباب الإخفاق في بلوغ المونديال

2022/03/30 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أنه سيعقد اجتماعاً لمناقشة أسباب الإخفاق في بلوغ كأس العالم.وقال النائب الاول لرئيس إتحاد الكرة علي جبار في المؤتمر الصحفي الاسبوعي إن “الاتحاد يتوجب عليه العمل بجد للمرحلة المقبلة اما ان ننجح ونستمر وفي حال الفشل نقدم استقالاتنا ونجلس في بيوتنا”.واوضح “اعتذر من الشعب العراقي على […]

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