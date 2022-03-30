روسيا.. تصريحات متناقضة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

2022/03/30 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، الثلاثاء، لم تفض إلى نتائج "واعدة جدا" ولا أي "تقدم".

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