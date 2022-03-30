فقدنا ماركسيا مخلصا ....فقدناك يا فؤاد النمري ..... - عبدو المراكشي

2022/03/30 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدو_المراكشي "....بقي أن يعلم الذين لم يقرأوا ماركس ولينين كما يجب أن ثورة أكتوبر لا تموت فقد نقلت العالم إلى مسار جديد هو مسار الإشتراكية والبورجوازية الوضيعة الروسية التي انقلبت على الثورة وشكلت عائقاً قوياً على طريق الثورة لن تستطيع بحال من الأحوال تبديل مسار الإشتراكية إلى مسار آخر مختلف طالما أنها لا تمتلك وسيلة إنتاج حيوية وليس أدل على ذلك من أن أي دولة في العالم لا تمتلك نظاما إجتماعياً ثابتاً ومستقراً ......





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